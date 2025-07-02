Jung, brutal, skrupellosJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 6: Jung, brutal, skrupellos
22 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Die Kommissare Alexandra Rietz und Daniela Stamm werden in ein stillgelegtes Industriegebiet gerufen. Hier soll ein schwerverletztes Mädchen mit einem Messer im Bauch liegen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen