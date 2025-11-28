K11 - Die neuen Fälle
Folge 15: Der Eindringling
23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Der Eindringling: Ein Unbekannter schleicht sich in die Wohnungen von schlafenden Frauen und beobachtet diese. Von dort ruft er dann die Polizei und hinterlässt jedes Mal eine Botschaft für die Ermittler.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
