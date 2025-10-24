K11 - Die neuen Fälle
Folge 8: Der grüne Koffer
22 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Der grüne Koffer: Ein brutaler Überfall auf einen Geldtransporter endet mit einem lebensgefährlichen Schuss. Die Suche nach den Tätern führt die Kommissare zu einer halbblinden Dame.
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen