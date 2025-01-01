K11 - Die neuen Fälle
Folge 19: Wenn die Vögel Trauer tragen
23 Min.Ab 12
Wenn die Vögel Trauer tragen: Kuriose Ermittlungshilfe! Eine Ornithologin glaubt, dass ihr ein Waldkauz den Weg zu einem Toten mitgeteilt hat. Doch von der Leiche fehlt jede Spur.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
