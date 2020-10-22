Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Machtlos gegen die Mächtigen

SAT.1Staffel 2Folge 10vom 22.10.2020
Folge 10: Machtlos gegen die Mächtigen

23 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12

Seit Jahren missbraucht ein Millionär minderjährige Mädchen. Als die Kommissare Alexandra Rietz und Philipp Stehler den Täter endlich verhaften, werden sie zurückgepfiffen.

