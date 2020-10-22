Machtlos gegen die MächtigenJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 10: Machtlos gegen die Mächtigen
23 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12
Seit Jahren missbraucht ein Millionär minderjährige Mädchen. Als die Kommissare Alexandra Rietz und Philipp Stehler den Täter endlich verhaften, werden sie zurückgepfiffen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen