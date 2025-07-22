K11 - Die neuen Fälle
Folge 20: Der dritte Schuldige
23 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Eine Frau behauptet, ihren Ex-Freund im Streit niedergestochen zu haben. Doch am Tatort wird den Kommissaren Michael Naseband und Philipp Stehler schnell klar: Die Frau lügt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen