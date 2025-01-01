K11 - Die neuen Fälle
Folge 2: Cool bleiben
22 Min.Ab 12
In einer Tiefkühltruhe wird eine tote Rentnerin gefunden, die bereits vor drei Jahren ermordet wurde. Doch weder Nachbarn noch die eigene Tochter haben die Frau als vermisst gemeldet. Die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler finden heraus, dass sich seit dem Tod jemand an der Rente bereichert hat und folgen dieser Spur - bis sie auf den Mörder treffen ...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen