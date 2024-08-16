K11 - Die neuen Fälle
Folge 24: Tick Tack
23 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Kommissarin Daniela Stamm gerät ins Visier eines rätselverliebten Bombenlegers. Der Täter hat eine Freundin von Daniela entführt und droht, eine Bombe explodieren zu lassen. Nur wenn die Ermittler es rechtzeitig schaffen, alle seine Rätsel zu lösen, können sie die junge Frau retten. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: tick tack, tick tack ...
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen