K11 - Die neuen Fälle
Folge 25: Tödliche Träume
23 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12
Eine junge, schöne Frau liegt nur mit Unterwäsche bekleidet im Straßengraben - weggeworfen wie Müll. Ein ungewöhnliches Tattoo und die Narben einer Brustvergrößerung sind die einzigen Anhaltspunkte, die zur Identität und möglicherweise zum Mörder führen könnten. Die Spur führt die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband zu einem Edelbordell, in dem Michael überraschend auf eine alte Bekannte stößt.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen