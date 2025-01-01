K11 - Die neuen Fälle
Folge 26: HIV per Spritze
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau behauptet, von ihrem Arzt absichtlich mit HIV infiziert worden zu sein - angeblich, weil sie ihn verlassen hat. Die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband entdecken ein Netz aus Sex, Lügen und Verleumdungen, das die Ermittlungen immer wieder auf den Kopf stellt ...
