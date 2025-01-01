K11 - Die neuen Fälle
Folge 34: Ich war es nicht
23 Min.Ab 12
Ich war es nicht: Ein ehemaliger Soldat will sich in die Tiefe stürzen, falls der Killer seiner Frau nicht gefasst wird. Daniela Stamm und Michael Naseband bekommen nur drei Stunden, um den Mord aufzuklären.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen