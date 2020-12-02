Peinlicher PartnertauschJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 38: Peinlicher Partnertausch
23 Min.Folge vom 02.12.2020Ab 12
Peinlicher Partnertausch: Ein Ehepaar wird halbnackt an der Schlafzimmer-Heizung gekettet aufgefunden. War es der Nachbar, der mit ihnen einen Kleinkrieg führt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen