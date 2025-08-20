Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Boom

SAT.1Staffel 2Folge 39vom 20.08.2025
Boom

Folge 39: Boom

23 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12

Ein Familienvater wird von einer Paketbombe schwer verletzt. Eine zweite Bombe macht klar: Der Täter hat es auf die ganze Familie abgesehen. Daniela Stamm und Philipp Stehler ermitteln fieberhaft ...

