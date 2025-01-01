Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Die menschliche Fackel

SAT.1Staffel 2Folge 40
Die menschliche Fackel

Die menschliche FackelJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 40: Die menschliche Fackel

23 Min.Ab 12

Ein Frührentner wird in seinem Badezimmer verkohlt aufgefunden. Augenscheinlich gibt es keine Ursache für das Feuer. Mysteriös ist auch: die Füße des Opfers sind nicht verbrannt. Die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler stehen vor einem Rätsel. Handelt es sich etwa um eine spontane Selbstentzündung?

