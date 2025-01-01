K11 - Die neuen Fälle
Folge 46: Ausgeknockt
23 Min.Ab 12
Bei einer Drogen-Razzia taumelt den Kommissaren Alexandra Rietz und Michael Naseband eine völlig benebelte Frau in die Arme - halbnackt und mit einem totalen Blackout. Schnell wird klar: Der 32-Jährigen wurden K.o.-Tropfen verabreicht. Doch wer ist der Täter und was ist während des Blackouts geschehen?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
