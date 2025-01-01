Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Ausgeknockt

SAT.1Staffel 2Folge 46
Ausgeknockt

AusgeknocktJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 46: Ausgeknockt

23 Min.Ab 12

Bei einer Drogen-Razzia taumelt den Kommissaren Alexandra Rietz und Michael Naseband eine völlig benebelte Frau in die Arme - halbnackt und mit einem totalen Blackout. Schnell wird klar: Der 32-Jährigen wurden K.o.-Tropfen verabreicht. Doch wer ist der Täter und was ist während des Blackouts geschehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen