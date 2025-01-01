K11 - Die neuen Fälle
Folge 49: Mission Kuscheltier
23 Min.Ab 12
Mission Kuscheltier: Alexandra Rietz verhindert die Entführung einer Frau. Diese ist sich sicher: Ihr Ex, ein Scheich aus Dubai, will sie und ihren Sohn zurückholen. Dann verschwindet der Siebenjährige ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen