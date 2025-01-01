K11 - Die neuen Fälle
Folge 53: Im Auge des Feindes
23 Min.Ab 12
Im Auge des Feindes: Alexandra Rietz bricht am Tatort fast zusammen, als sie die Leiche sieht: Es ist Gerichtsmedizinerin Sara Nazari! Zusammen mit Robert Ritter wird ein Geheimnis Stück für Stück gelüftet.
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen