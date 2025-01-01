Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 59
Folge 59: Das Chamäleon

23 Min.Ab 12

Eine schreckliche Serie von Säure-Anschlägen erschüttert die Stadt. Drei jungen Frauen werden die Gesichter entstellt. Die Opfer kennen sich nicht und scheinen wahllos ausgewählt worden zu sein. Doch dann entdecken die Kommissare Robert Ritter und Philipp Stehler endlich eine Verbindung: eine Dating-App!

