K11 - Die neuen Fälle
Folge 74: E-Mail aus dem Jenseits
23 Min.Ab 12
E-Mail aus dem Jenseits: Alex Rietz erhält eine alarmierende E-Mail. Der Sohn eines ehemaligen Kollegen fürchtet um sein Leben. Schockiert steht sie kurz darauf mit Michael Naseband vor dem Grab des Mannes.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen