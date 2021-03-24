K11 - Die neuen Fälle
Folge 75: Verlorene Jahre
23 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12
Verlorene Jahre: Die Geburtstagsparty einer 25-Jährigen gerät außer Kontrolle und nimmt ein grausames Ende. Im Haus ist überall Blut und das Geburtstagskind spurlos verschwunden.
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K11 - Die neuen Fälle
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Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1 & © Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH