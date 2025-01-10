Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Im Netz des Täters

SAT.1Staffel 2Folge 90vom 10.01.2025
Im Netz des Täters

Im Netz des TätersJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 90: Im Netz des Täters

23 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Im Netz des Täters: Eine Schülerin liegt nach einem Stromschlag bewusstlos in der Badewanne. War es Suizid? Mit Hilfe der Cybercrime-Spezialistin Sina Wolf decken die Kommissare Erschreckendes auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen