K11 - Die neuen Fälle
Folge 93: Episode 93
23 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Fatale Unschuld: Zwei Frauen in weißen Kleidern werden tot am Isarufer gefunden. Ein Serientäter hat es offenbar auf Jungfrauen abgesehen. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Täter beginnt ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
12
Copyrights:© SAT.1
