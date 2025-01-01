K11 - Die neuen Fälle
Folge 97: Im Teufelskreis
23 Min.Ab 12
Im Teufelskreis: Ein Mädchen wird von der Dachbodentreppe gestoßen. Verdächtigt wird die Vorbesitzerin des Hauses, doch die ist seit drei Jahren tot. Wollte der Geist der Frau das Mädchen ermorden?
