K11 - Die neuen Fälle

Zeuge mit vier Pfoten

SAT.1Staffel 4Folge 25vom 05.04.2022
Zeuge mit vier Pfoten

Folge 25: Zeuge mit vier Pfoten

22 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12

Ein Hund unterstützt die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler bei der Aufklärung des brutalen Übergriffs auf sein Frauchen. Auf den ersten Blick sieht alles nach einem Verbrechen aus unerfüllter Liebe aus. Als jedoch eine junge Frau tot aufgefunden wird, stehen die Kommissare vor einem neuen Rätsel. Gibt es zwischen den beiden Vorfällen einen Zusammenhang?

