K11 - Die neuen Fälle
Folge 29: Liebe und Last auf dem Land
22 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Zu einem mysteriösen Fall auf dem Land holt sich Kommissarin Lisa Bachmeier Unterstützung bei Daniela Stamm. Eine thailändische Imbissbesitzerin ist spurlos verschwunden. Blutspuren und geschnitzte Püppchen im Kuhstall deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Für die Mutter der Entführten ist jedoch schnell klar: Geister haben etwas mit dem Unglück zu tun. Alles nur Aberglaube?
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1
