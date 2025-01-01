Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 30vom 01.01.2025
Folge 30: Auf der Suche

22 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Bei der Ostereiersuche macht eine Familie einen unglaublichen Fund - ein prall gefüllter Geldkoffer. Auf dem Weg zur Polizeiwache verschwindet der Familienvater jedoch spurlos. Die Kommissarinnen Daniela Stamm und Lisa Bachmeier nehmen die familiengeführte Firma genau unter die Lupe. Ist der Vermisste gar nicht der, der er zu sein scheint?

