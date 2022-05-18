Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Mitgefangen - Mitgehangen

SAT.1 Staffel 4 Folge 34 vom 18.05.2022
Folge 34: Mitgefangen - Mitgehangen

22 Min. Folge vom 18.05.2022 Ab 12

Eine schwangere Goldschmiedin wird bei einem bewaffneten Überfall auf ihr Geschäft gemeinsam mit ihren Kunden als Geisel genommen. Zunächst kann der Täter mit einer der Geiseln fliehen. Doch die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler decken mehr und mehr Hintergründe eines hinterhältigen Plans auf, bis sie schließlich die Wahrheit erfahren. Und diese ist kaum zu fassen ...

