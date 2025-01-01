Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Tödliches Meer

SAT.1Staffel 4Folge 35vom 01.01.2025
Folge 35: Tödliches Meer

22 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler finden eine junge Frau bewusstlos am Isarufer. Dass sie Salzwasser in der Lunge hat, gibt den Ermittlern ebenso Rätsel auf, wie die Teile einer Überwachungskamera, die in ihrem Bad gefunden werden. Von wem wurde die Spanner-Kamera installiert, wo sind die Aufnahmen und vor allem wer wollte die junge Frau töten?

