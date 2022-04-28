K11 - Die neuen Fälle
Folge 36: Game of Mord
22 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12
In einer Schule spielen Jugendliche ein gefährliches Spiel aus einer Internetserie nach - bis etwas gewaltig schiefgeht und einer der Teenager in Lebensgefahr schwebt. Die Kommissare Robert Ritter und Philipp Stehler nehmen die Schüler ins Visier und stoßen dabei auf Familiengeheimnisse und diverse kriminelle Machenschaften. War der Unfall beim Spiel am Ende gar kein Unfall?
