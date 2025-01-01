K11 - Die neuen Fälle
Folge 42: Das graue Schaf (1) + (2)
43 Min.Ab 12
Nach abgesessener Haftstrafe wegen Vatermordes will ein Ex-Sträfling Rache. Er macht sich auf die Suche nach der Kommissarin, die ihn verknackt hat. Dabei handelt es sich um Charlotte Fuchs. Sein Ultimatum: Sie beweist seine Unschuld oder zahlt mit ihrem Leben! Die Kommissare Robert Ritter und Samir Selig kämpfen im beschaulichen Voralpenland gegen einen unberechenbaren Gegner und die Zeit ...
Weitere Folgen in Staffel 4
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
12
