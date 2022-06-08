K11 - Die neuen Fälle
Folge 51: Blindes Vertrauen
22 Min.Folge vom 08.06.2022Ab 12
Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter versuchen vergeblich, eine Einbruchsserie zu stoppen. Mit Hilfe einer blinden Zeugin soll nun der Durchbruch gelingen, denn die Frau kann einen der Einbrecher angeblich anhand seines Geruchs identifizieren. Doch die Lösung des Falles gestaltet sich nicht ganz so einfach wie erhofft.
