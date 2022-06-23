K11 - Die neuen Fälle
Folge 54: Leiche auf Abwegen
23 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Auf dem Weg in die Gerichtsmedizin werden Sara Nazari und der Fahrer des Leichenwagens brutal überfallen. Das Diebesgut: Die Leiche eines Autohausbesitzers. Wurde der Mann doch ermordet und man versucht damit die Obduktion zu verhindern? Nur - ohne Leiche keine Beweise und auch kein Mord ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen