Der Tod ist nicht das EndeJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 59: Der Tod ist nicht das Ende
22 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12
Ein Kopfschuss tötet einen Mann an seinem 37. Geburtstag. Wurde hier eine offene Rechnung beglichen? Die verzweifelte Frau des Opfers meint die Präsenz ihres verstorbenen Mannes nach wie vor zu spüren. Trotz anfänglicher Skepsis gehen die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm den Hinweisen aus dem Jenseits nach. Die Welt, die sich ihnen dadurch eröffnet, hält nicht nur Geister für sie bereit ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen