K11 - Die neuen Fälle

Wo ist meine Tochter

SAT.1Staffel 4Folge 61vom 25.07.2025
Folge 61: Wo ist meine Tochter

22 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12

Als ihre Tochter nach einer Party spurlos verschwindet, sucht eine besorgte Mutter Hilfe bei den Kommissaren Charlotte Fuchs und Philipp Stehler. Nach einem öffentlichen Suchaufruf wird das Mädchen schließlich tot geborgen - tiefgefroren! Nichts deutet auf ein Gewaltverbrechen hin. Bei der Lösung des Rätsels um die Tatnacht tun sich vor den Kommissaren ungeahnte menschliche Abgründe auf ...

