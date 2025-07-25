K11 - Die neuen Fälle
Folge 61: Wo ist meine Tochter
22 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12
Als ihre Tochter nach einer Party spurlos verschwindet, sucht eine besorgte Mutter Hilfe bei den Kommissaren Charlotte Fuchs und Philipp Stehler. Nach einem öffentlichen Suchaufruf wird das Mädchen schließlich tot geborgen - tiefgefroren! Nichts deutet auf ein Gewaltverbrechen hin. Bei der Lösung des Rätsels um die Tatnacht tun sich vor den Kommissaren ungeahnte menschliche Abgründe auf ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen