K11 - Die neuen Fälle
Folge 65: Die gesichtslose Tote
22 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 12
Bandagiert wie eine Mumie und mit abgeschliffenen Fingerkuppen liegt eine Frauenleiche im Kofferraum eines gestohlenen Wagens. Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter versuchen ihre Identität festzustellen und enthüllen dabei die tragische Geschichte der toten jungen Frau ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
