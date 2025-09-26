Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 66vom 26.09.2025
22 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12

Eine Mutter sticht unvermittelt auf einen fremden Mann ein. Woher sie ihn kennt, weiß sie nicht. Ebensowenig wie das, was vor acht Jahren passierte, als sie für ein paar Tage spurlos verschwand. Die Kommissare Robert Ritter und Michael Naseband tauchen tief in die Psyche der Täterin ein. Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihrem damaligen Verschwinden und der aktuellen Tat?

