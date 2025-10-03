Eine Seefahrt die ist tödlichJetzt kostenlos streamen
K11 - Die neuen Fälle
Folge 68: Eine Seefahrt die ist tödlich
22 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Ein ehemaliger Seefahrer wird tot in seinem Haus aufgefunden. Er wurde mit einer Armbrust erschossen. Sein Ziehsohn, ein Autist, hält die Tatwaffe in seinen Händen. Doch die Ermittlungen von Michael Naseband und Phillip Stehler führen sie in die Vergangenheit des Opfers. Und die birgt ungeahnte Schätze und Tragödien ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen