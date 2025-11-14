K11 - Die neuen Fälle
Folge 71: Das dritte Bild
22 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Ein Toter, der einen ausgestopften Fuchs umklammert, liegt in einem Lager mit Antiquitäten. Offenbar wurde hier eingebrochen, doch es scheint nichts zu fehlen. Die Kommissare Daniela Stamm und Robert Ritter finden am Tatort nur eine aufgebrochene Kommode und eine verschlüsselte Nachricht. Warum musste der Mann sterben und was bedeutet der Fuchs?
