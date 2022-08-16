K11 - Die neuen Fälle
Folge 72: Der King ist tot
22 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 12
Der King ist tot: Ein Elvis-Imitator fällt bei einem Auftritt um. In seinem Champagnerglas wird Gift gefunden, doch die Todesursache ist ein Herzinfarkt. Woran starb der Sänger wirklich? Die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm mitten im tödlichen Rock 'n' Roll Fieber ...
