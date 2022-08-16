Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Der King ist tot

SAT.1Staffel 4Folge 72vom 16.08.2022
Der King ist tot

Folge 72: Der King ist tot

22 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 12

Der King ist tot: Ein Elvis-Imitator fällt bei einem Auftritt um. In seinem Champagnerglas wird Gift gefunden, doch die Todesursache ist ein Herzinfarkt. Woran starb der Sänger wirklich? Die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm mitten im tödlichen Rock 'n' Roll Fieber ...

