SAT.1 Staffel 4 Folge 74 vom 22.08.2022
Folge 74: Professor Monster

22 Min. Ab 12

Eine junge Studentin wird bewusstlos und vollkommen dehydriert in einem Keller gefunden. Wer hat die Frau dort über mehrere Tage hinweg eingesperrt? Die Spur führt die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler an die Uni, wo der Fall immer mysteriöser wird, bis er plötzlich eine völlig unerwartete Wendung nimmt ...

