K11 - Die neuen Fälle
Folge 76: Kinderlachen in Gefahr
22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Auf den Münchener Spielplätzen treibt ein Wahnsinniger sein Unwesen. Bereits mehrere Kinder haben sich an den in Sandkästen versteckten Rasierklingen verletzt. Schaffen es die Kommissarinnen Daniela Stamm und Charlotte Fuchs den Täter zu schnappen, bevor die nächsten Kinderhände aufgeschlitzt werden?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen