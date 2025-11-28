Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Natürlich Mord

SAT.1Staffel 4Folge 77vom 28.11.2025
Natürlich Mord

Folge 77: Natürlich Mord

22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Eine 72-jährige Frau wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihre Enkelin glaubt, es war Mord. Plötzlich wird die Pflegerin der Verstorbenen als vermisst gemeldet. Hat ihr Verschwinden etwas mit dem Mord zu tun? Michael Naseband und Robert Ritter gehen jeder Spur nach und finden plötzlich heraus: Die alte Dame hatte ein gefährliches Geheimnis ...

