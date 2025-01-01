Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lieferservice in die Klinik

Staffel 4Folge 10
45 Min.Ab 12

Eine Studentin hatte einen Unfall als Pizza-Botin. Doch dann stellt sich heraus, dass sie bei dem Lieferdienst gar nicht angestellt ist! Und: Ein Patient, der am Fuß operiert werden soll, fällt durch seine Schroffheit gegenüber Ärzten und Pflegern auf. Hat sein Verhalten eine medizinische Ursache? Außerdem: Beim Haareschneiden ihrer Freundin verletzt sich eine gelernte Friseurin. Warum ist sie nicht bei der Sache?

SAT.1
