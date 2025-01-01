Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die große Leere

45 Min.Ab 12

Das hohe Fieber, das eine Patientin in die Klinik führt, endet mit der Enthüllung eines großen Geheimnisses. - Nach der Beichte eines Patienten bricht der Pfarrer in der Klinik zusammen. Hat der Inhalt der Beichte den Herzinfarkt beim Geistlichen ausgelöst? - Einer jungen Frau sind beim Sport Gewichte auf den Kehlkopf gefallen. Warum hat ihre Freundin ihr nicht geholfen?

