Klinik am Südring
Folge 3: Die große Leere
45 Min.Ab 12
Das hohe Fieber, das eine Patientin in die Klinik führt, endet mit der Enthüllung eines großen Geheimnisses. - Nach der Beichte eines Patienten bricht der Pfarrer in der Klinik zusammen. Hat der Inhalt der Beichte den Herzinfarkt beim Geistlichen ausgelöst? - Einer jungen Frau sind beim Sport Gewichte auf den Kehlkopf gefallen. Warum hat ihre Freundin ihr nicht geholfen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1