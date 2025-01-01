Klinik am Südring
Folge 11: Im Müll gefunden
44 Min.Ab 12
Ein desorientierter Mann wurde von Müllarbeitern hinter einem Supermarkt gefunden. War es wirklich ein Überfall? - Eine Patientin hat einen schmerzhaften Knoten in der Brust ertastet. Der Arzt stellt eine überraschende Diagnose, die ihr Leben verändern soll. - Ein Mädchen wird nach einem Sturz vom Rad ins Krankenhaus gebracht. Als es plötzlich an Lähmungserscheinungen leidet, ist schnelles Handeln gefragt!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
