Klinik am Südring

Nachbarschaftskrieg de luxe

SAT.1Staffel 4Folge 2
Folge 2: Nachbarschaftskrieg de luxe

44 Min.Ab 12

Eine Mutter befürchtet, dass ihre Teenie-Tochter ihre allergische Reaktion selbst provoziert hat, um eine Klausur aufzuschieben. Doch des Rätsels Lösung ist vertrackter. Und: Ein Mann mit Schnittwunden im Gesicht verstrickt sich in Lügen bei der Unfallschilderung. Während seines Klinikaufenthaltes, kommt ein rührendes Geheimnis ans Licht. Außerdem: Eine junge Patientin bekommt rätselhaften, männlichen Besuch. Ihre Schwiegermutter wittert eine Affäre ...

