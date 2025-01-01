Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ordnung ist die halbe Leber

SAT.1Staffel 4Folge 20
Ordnung ist die halbe Leber

44 Min.Ab 12

Ein Flugbegleiter hat einen Leberschaden und ist auf Entzug, obwohl er scheinbar noch nie im Leben Alkohol getrunken hat. Wie ist das möglich? - Ein Mädchen wird kurz vor seinem 13. Geburtstag in die Klinik gebracht. Die Feier droht, ins Wasser zu fallen, doch das scheint die junge Patientin gar nicht zu stören ...- Eine Frau verletzt sich bei einer freiwilligen Feuerwehrübung. Ihre beste Freundin wundert sich, denn eigentlich hat die Verletzte höllische Angst vor Feuer.

