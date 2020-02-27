Frau ohne VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 9: Frau ohne Vergangenheit
45 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12
Eine junge Frau ohne Erinnerung wird blutend vor der Klinik aufgegriffen. Nach und nach wird klar, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen sein muss. - Ein Junge wird nach einem Sturz auf einer Baustelle ins Krankenhaus gebracht. Bald stellt sich heraus, was er wirklich auf der Baustelle wollte ... - Bei einer Kreißsaalbesichtigung leidet eine Begleiterin plötzlich unter Symptomen eines Herzinfarkts. Setzt sie die Organisation der Hochzeit ihrer Freundin so unter Druck?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1