Kaputt gemacht

SAT.1Staffel 4Folge 15
Folge 15: Kaputt gemacht

44 Min.Ab 12

Ein Bauarbeiter ist mit dem Arm in Teer gefallen. Doch viel auffälliger ist sein desolater Allgemeinzustand. Was verschweigt der werdende Vater? Und: Eine Frau wird nach einem Abendessen mit starken Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Doch ihr Magen scheint leer zu sein! Woher stammen ihre Schmerzen? Außerdem: Eine werdende Mutter will verhindern, dass ihr One-Night-Stand von ihrem gemeinsamen Kind erfährt. Er soll ein Schläger sein und ist wohl auf dem Weg in die Klinik ...

