Klinik am Südring
Folge 7: Rebellion und Atemnot
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird wegen akuter Atemnot von ihrem Freund ins Krankenhaus gebracht. Der Vater des Mädchens verdächtigt ihren Freund, für ihren Zustand verantwortlich zu sein. - Als ein Mann seine Freundin in der Klinik abholen will, bricht er zusammen. Zu der Sorge um ihn kommt auf einmal noch der Verdacht, dass er fremdgegangen sei. - Eine besorgte Tochter bringt ihre Mutter in die Klinik. Der Ehemann der Patientin wirkt sehr distanziert. Sorgt er sich etwa nicht?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
